مايكروسوفت" تطلق تحديثا طارئا لحماية الحواسب من الاختراق

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن إطلاقها تحديثا جديدا لأنظمة "ويندوز" لحماية الحواسب من الاختراق.

وقال بيان صادر عن الشركة "إن ثغرة أمنية موجودة في بعض إصدارات متصفح internet explorer تسمح لقراصنة الإنترنت بالوصول إلى حواسب المستخدمين، والتحكم بهذه الحواسب وبياناتها عن بعد".

وأشار البيان إلى أن الإصدارات 9و10و11 من internet explorer هي من تعاني من هذه الثغرة، ومعها تعاني إصدارات أنظمة "ويندوز" (7 و8.1 و10).

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ويمكن لمستخدمي أنظمة "ويندوز" تحميل التحديث الجديد الذي طرحته "مايكروسوفت" عبر التوجه إلى قائمة Windows Update الموجودة في أنظمة حواسبهم.

وكانت "مايكروسوفت" قد كشفت منذ مدة أيضا عن ثغرات أمنية تهدد أنظمة "ويندوز-10" التي تعمل على الحواسب، وأكدت أنها أطلقت تحديثات لتلك الأنظمة لإصلاح الخلل البرمجي الذي تسبب بوجود تلك الثغرات، ونصحت مستخدميها بتحديث أنظمة حواسبهم باستمرار لحمايتها من الاختراق.

المصدر: وكالات