"فيسبوك" تسرّع خطواتها للاتصال بأدمغتنا بهدف "التحكم بأفكارنا"

اشترت "فيسبوك" شركة ناشئة تحمل اسم CTRL-labs، والتي تعمل على تطوير واجهات تربط الكمبيوترات بالدماغ.

وتأتي عملية الاستحواذ بمثابة خطوة جديدة تتخذها الشركة العملاقة في مجال الشبكات الاجتماعية، لاستكشاف كيف يمكن لأجهزة الكمبيوتر فك شيفرة الإشارات الكهربائية والسماح لنا بالتحكم بالعالم الرقمي بأدمغتنا فقط.

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وتعمل شركة CTRL-labs على تصميم آلات "غير غازية" تقرأ إشارات الدماغ، وهذا يعني أنه لن يتم إدخال أي شيء في العقل حتى تتحقق هذه العملية.

وستكون تقنية قراءة الفكرة الرائعة ثورية لأسباب عديدة بما في ذلك مساعدة مبتوري الأطراف على التحكم في الأطراف الصناعية بعقولهم.

كما أن لديها القدرة على مساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث، من خلال تحويل إشارات الدماغ إلى كلمات أو عبارات، حيث شاركت "فيسبوك" مؤخرا، مع العلماء في جامعة كاليفورنيا وسان فرانسيسكو لإثبات ذلك.

وقال أندرو بوسورث، نائب رئيس "فيسبوك" للواقع المعزز والافتراضي: "نعلم أن هناك الكثير من الطرق الطبيعية والبديهية للتفاعل مع الأجهزة والتقنية، لذلك نريد أن نطور تلك الطرق".

وأضاف: "لهذا توصلنا إلى شراء CTRL-labs، والتي ستنضم إلى فريق Facebook Reality Labs حيث نأمل بأن نطور هذا النوع من التقنيات، على نطاق واسع، وتحويلها إلى منتجات استهلاكية بشكل سريع".

ولم يتم الكشف عن قيمة عملية الاستحواذ هذه، لكن دان إيف، العضو المنتدب لأبحاث الأسهم في Wedbush Securities، قال إن السعر يقدر بنحو مليار دولار تقريبا.

المصدر: ذي صن