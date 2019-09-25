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تسريبات تكشف عن بعض مواصفات "آيباد" القادم

العالم الرقمي

تسريبات تكشف عن بعض مواصفات
pexels.com/
صورة من الأرشيف
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كشف موقع Sonny Dickson المتخصص بشؤون التقنية بعض المواصفات الفنية والتقنية لحواسب "آيباد" المنتظرة.

وتبعا للتسريبات فإن "آبل" ستطرح نسختين من هذه الحواسب، مزودتين بشاشات AMOLED بمقاس 11 و12.9 بوصة، تعمل مع أقلام "آبل" الذكية لتمكن المستخدم من الكتابة والرسم على الشاشة بكل سهولة.

تسريبات تكشف عن بعض مواصفات
sonnydickson.com

كما ستزود نسخ "آيباد" بمنفذ لبطاقات الاتصال الخلوية، وقدرة على العمل مع شبكات Wi-Fi، وستحصل على أنظمة لتحديد المواقع وكاميرات أمامية تعمل مع ميزة التعرف على الوجوه.

ونسخة Pro من هذه الحواسب من المفترض أن تحصل على كاميرات ثلاثية العدسة كتلك التي أتت في هواتف "آيفون" التي طرحت مؤخرا، وستساعدها هذه الكاميرات على تصوير فيديوهات بدقة 4K، والتقاط صور عالية الدقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما ستحصل هذه النسخ من الحواسب على أنظمة صوت خاصة تساعد على إصدار الأصوات من الشاشة مباشرة، وتوزع الأصوات بطريقة تشبه توزيعها عبر أجهزة الصوت الاحترافية.

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