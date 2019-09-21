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تعرّف على Honor Play 3 المنافس من "هواوي"

العالم الرقمي

تعرّف على Honor Play 3 المنافس من
youtube
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يستعد عملاق صناعة الهواتف "هواوي" لإطلاق جهاز ذكي جديد بسعر منافس لغزو سوق الهواتف متوسطة الثمن.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف الجديد بهيكل متين من البلاستيك مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة بمقاس 5.7 بوصة بدقة عرض (1520/750) بيكسل، فيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

تعرّف على Honor Play 3 المنافس من
youtube/Droidfly

كما سيزود Honor Play 3 بكاميرا أساسية بدقة 24 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، بالإضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات لاسلكيا.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج MediaTek Helio P22 ثماني النوى يعمل بتردد 1.8 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، وسيزود بأنظمة GPS وGLONASS وبوصلة إلكترونية، وماسح لبصمات الأصابع.

المصدر: 4APK

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