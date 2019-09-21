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هواتف "سامسونغ" التي ستحصل على "أندرويد" الجديد

العالم الرقمي

هواتف
Reuters TM/ELO/FW1/Global Pixdesk
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نشر موقع androidpure المتخصص بشؤون التقنية قائمة بهواتف "سامسونغ" التي ستحصل على النسخة العاشرة الجديدة من نظام "أندرويد".

وتبعا للموقع فإن هواتف الفئة S التي طرحتها "ساموسونغ" هذا العام ستحصل جميعها على "أندرويد" الجديد، وكذلك جميع هواتف "نوت" التي طرحت هذه السنة.

وإضافة لتلك الهواتف، ستزود بالنسخة الحديثة بعض هواتف الفئة M من سامسونغ كـ Galaxy M40 وGalaxy M30 وGalaxy M30s وGalaxy M20 وGalaxy M10، إضافة إلى هواتف الفئة J كـ Galaxy J8 وGalaxy J6 وGalaxy J6+ وGalaxy J4 وGalaxy J4+ وGalaxy J7 Duo وGalaxy J7 2018 وGalaxy J5 2018 وGalaxy J3 2018.

ومن بين هواتف "سامسونغ" التي ستحصل على نسخة "أندرويد" الأخيرة هواتف الفئة A التي أطلقت هذا العام والعام الفائت.

هواتف
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وستنضم لهذه القائمة بعض أجهزة "سامسونغ" الذكية كـ Galaxy Tab S5e وGalaxy Tab S4 وalaxy Tab A 2019 وGalaxy Tab A 2018.

المصدر:  androidpure

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