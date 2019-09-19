بالفيديو.. "هواوي" تروج لهاتفها المنتظر

بدأت "هواوي" بالترويج لهاتفها الجديد عبر مجموعة من الفيديوهات التي تظهر أهم المواصفات الفنية والتقنية المتطورة التي ستجعل منه أحد أكثر الأجهزة الذكية تطورا في الأسواق.

وألمح أحد هذه الفيديوهات إلى ميزة الأزرار الجانبية التي ستعمل باللمس، وتكون أكثر عملية وحساسية من الأزرار الميكانيكية العادية المثبتة على هياكل الهواتف حاليا.

فيما أشار فيديو آخر إلى ميزة التحكم بالهاتف عن بعد عبر إيماءات اليد، وركز الفيديو الثالث على ميزة الشحن اللاسلكي التي سيأتي بها الهاتف، والتي ستدعم شواحن (27 واطا).

ومن المعرف أن الهاتف المذكور سيطرح بكاميرا أساسية رباعية العدسة، ستكون واحدة من أفضل كاميرات الهواتف على الإطلاق، كما سيدعم ميزة شحن الهواتف الذكية الأخرى لاسلكيا، وسيزود بمعالج Kirin 990، الذي سيساعد على التعامل بشكل سريع جدا مع البيانات وشبكات الإنترنت.

وسيحصل هذا الجهاز على شريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات، وكاميرا أمامية ثنائية العدسة تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، فضلا عن أحدث نسخة من نظام "أندرويد".

المصدر: 4APK