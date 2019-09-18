 
مباشر

"سوني" تتألق بهاتف جديد

العالم الرقمي

youtube/ Android Central
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mewx

استعرضت شركة "سوني" مؤخرا أحدث نموذج من هواتف Xperia الذي ينتظر أن يصبح واحدا من أكثر الأجهزة الذكية مبيعا في الأسواق.

وجاء هاتف Xperia 5 بهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وزود بشاشة بمقاس 6.1 بوصة وأبعاد "9:21"، تعتبر واحدة من أفضل شاشات الهواتف الذكية حاليا.

youtube/ Android Central

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Snapdragon 855 الأقوى حاليا، وذاكرة وصول عشوائي  6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3140 ميللي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.

إقرأ المزيد
Xiaomi تعود للمنافسة بهاتف متطور
Xiaomi تعود للمنافسة بهاتف متطور

ويتميز هذا الهاتف أيضا بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+12+8 ) ميغابيكسل، تعتبر واحدة من أفضل كاميرات الهواتف حاليا، إضافة إلى الكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 24 ميغابيكسل، وزودت بخاصية التعرف على الوجوه.

ويمكن لهذا الهاتف التعامل مع مختلف شبكات الاتصال اللاسلكية والخلوية كشبكات LTE وWi-Fi، كما يمكن التحكم به عن بعد عبر إيماءات اليد.

المصدر: فيستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يكشف عن أزمة "فظيعة" تعرض لها مع دخوله البيت الأبيض