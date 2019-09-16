Xiaomi تعود للمنافسة بهاتف متطور

تستعد شركة Xiaomi الصينية لاستعادة مراكزها المتقدمة في أسواق الأجهزة الذكية عبر هاتف متطور سعره لا يتجاوز الـ 400 دولار.

ومن المفترض أن يطرح هذا الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.39 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، قادرة على التعامل مع فيديوهات +Full HD، تغطي معظم مساحة الواجهة الأمامية باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا.

youtube/ Andro-news.com

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فستأتي ثلاثية العدسة بدقة (48+13+2) ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب الأوتوماتيكي للصورة ومستشعر خاص يمكنها من التقاط الصور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

youtube/ VseKitai

وسيعمل Mi 9 Lite المنتظر بمعالج Quаlcomm Snаpdragon 710 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وبطارية بسعة 4030 ميلي أمبير بخاصية الشحن السريع (18 واطا)، وسيحصل على ماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC لنقل البيانات والدفع الإلكتروني.

المصدر: 4apk