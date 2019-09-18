ما المميز في ساعة "آبل" الجديدة؟

استعرضت "آبل" في مؤتمرها السنوي الأخير الجيل الخامس من ساعات Apple Watch، بمواصفات تجعل منها إحدى أقوى المنافسين في سوق الساعات الإلكترونية.

وجاءت ساعات Apple Watch Series 5 الجديدة بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار والصدمات، مزود بشاشة صغيرة محمية بطبقة من الـ LTPO المقاوم للخدوش.

وحصلت الساعة على العديد من الأنظمة المتطورة التي خصصت للحفاظ على صحة المستخدم وسلامته، كنظام Noise الذي يحذر من وجود الضوضاء الضارة بالأذن، ونظام متطور لقياس معدل نبضات القلب ومعدلات النشاط البدني وساعات النوم والراحة.

كما طوّرت "آبل" في هذه الساعة أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وزودتها ببوصلة إلكترونية، ونظام لاستشعار شدة الإضاءة المحيطة يساهم في التحكم بسطوع الشاشة لترشيد استهلاك الطاقة.

youtube/Apple

ويمكن للمستخدم الاعتماد على هذه الساعة في الرد أو إجراء المكالمات الهاتفية، أو قراءة الرسائل والإشعارات القادمة إلى هاتفه الذكي، كما بإمكانه الاعتماد عليها كمنبه إلكتروني وأداة للتذكير بالمواعيد اليومية.

لمصدر: فيستي