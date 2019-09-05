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روسيا تسمح بإنشاء مرافق إنتاجية تابعة لـ"هواوي "

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روسيا تسمح بإنشاء مرافق إنتاجية تابعة لـ
RIA
صورة أرشيفية
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تعتزم وزارة المواصلات والاتصالات الروسية الاتفاق مع الجانب الصيني نهاية العام الجاري على إنشاء مرافق إنتاجية تابعة لشركة "هواوي" الصينية في روسيا.

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فلاديفوستوك الروسية تستضيف المنتدى الاقتصادي الشرقي 
فلاديفوستوك الروسية تستضيف المنتدى الاقتصادي الشرقي 

وقد صرح بذلك للصحفيين وزير المواصلات والاتصالات الروسي، قسطنطين نوسكوف، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.

وأشار نوسكوف إلى أن محادثات بهذا الشأن تجري مع الجانب الصيني. فيما قال إنه لم تتخذ بعد أي خطوات هامة في هذا المسار.

يذكر أن  المنتدى الاقتصادي الشرقي يقام في الفترة ما بين 4 و6 سبتمبر الجاري في جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية بجزيرة روسكي.

ويشارك في المنتدى ضيوف من 50 دولة وتعقد في إطار المنتدى ندوات واجتماعات وحوارات دولية متنوعة.

المصدر: لايف

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