"تويتر" ينضم أخيرا إلى "إنستغرام"

يعد كل من "إنستغرام" و"تويتر" من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، حيث ينشر ملايين المستخدمين صورا ومقاطع فيديو على منصاتهم بشكل يومي.

وبينما يملك "إنستغرام" حسابا رسميا وموثقا على منصة منافسه، منذ عام 2010، لم يكن لدى "تويتر" حتى الآن، حساب خاص على تطبيق مشاركة الصور، لكنه انضم في وقت مبكر من هذا اليوم، إلى "إنستغرام"، عبر حساب موثق، نشر من خلاله تسع صور تعرض لقطات لمجموعة من التغريدات.

instagram@twitter

instagram@twitter

وحصل حساب "تويتر" على "إنستغرام"، على 608 آلاف متابع في ساعة واحدة فقط، بينما وصلت قاعدة متابعي "إنستغرام" على منصة "تويتر" إلى حدود 36.4 مليون متابع حتى الآن.

المصدر: ميرور