"خلل أمني".. "آبل" تحث مستخدميها على تحديث هواتفهم

أطلقت "آبل" إصدارا محدثا من نظام التشغيل iOS 12.4 لتصحيح الخلل الذي لم يعالج عبر الإصدار الأولي للبرنامج.

وتقول الشركة إن 12.4.1 يعالج خللا من شأنه أن يسمح للمستخدمين بـ "تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بامتيازات النظام".

Thank you for your hard work 🙌🏾@Pwn20wnd Im so fuckin lit with this jailbreak! iOS 12.4 iPhone 7 Plus successful! 📲✅ pic.twitter.com/EpFoTm6drV — Yosy Rosales (@yosy1692) August 19, 2019

وصُححت الثغرة الأمنية لأول مرة في نظام iOS 12.3، ولكنها عادت للظهور عن غير قصد في الإصدار 12.4.

ويشير مصطلح jailbreak إلى عملية تغيير البرامج الأساسية، وفي هذه الحالة، Ios يسمح للجهاز بتجنب القيود التي يفرضها المطورون الأصليون. ويمكن للقراصنة استغلال هذه الثغرة لمصلحتهم، حيث تشكل مخاطر أمنية.

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وأكدت "آبل" إجراءات الإصلاح في تحديث أمني نُشر يوم الاثنين 26 أغسطس.

واكتُشف هذه الخلل، الذي حُدد في منتصف أغسطس بواسطة باحثين في مجال الأمن، من قبل محللي "غوغل" قبل تصحيحه في المرة الأولى.

ونظرا لأن هذا الأمر ينطبق على أي أجهزة تعمل بنظام التشغيل: iOS 12.4، يجب على المستخدمين تحديث هواتفهم للحصول على الإصدار 12.4.1، حين توفره.

ويوصي الباحثون بالامتناع عن تحميل تطبيقات جديدة، حتى يجري إصدار iOS 12.4.1.

المصدر: ديلي ميل