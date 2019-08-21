للسنة الثانية على التوالي HUAWEI P30 Pro ‎ ينتزع جائزة أفضل هاتف ذكي في العالم

منحت "الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت"، لقب "أفضل هاتف ذكي في العام "2019-2020" لهاتفHUAWEI P30 Pro ‎. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تفوز بها "هواوي" بالجائزة.

وتلقت "مجموعة هواوي لأعمال المستهلك" في 21 من شهر أغسطس الجائزة من EISA، الرابطة التي تضم أكثر من 55 من أكثر مجلات الإلكترونيات في العالم شهرة.

We are excited to announce that our Huawei P30 Pro has won the award for the Best Smartphone 2019-20 at the EISA Awards for the second time in a row!#Huawei#EISA#Awards#HuaweiP30Propic.twitter.com/4vEjAQAlqV — Huawei India (@HuaweiIndia) August 17, 2019

وأثنت "الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت" على إمكانيات جهاز HUAWEI P30 Pro التقنية العالية، ووصفته بامتلاكه "أحد أفضل الميزات التي يمكن الحصول عليها في الهاتف الذكي اليوم".

وسلطت الرابطة الضوء على إمكانيات عدسة كاميرا هذا الهاتف الذكي، ذات الزاوية الواسعة جدا ووضع تصوير البورتريه وعدسة التليفوتو، التي تقرب أكثر بـ 5 مرات وتفوقها على منافساتها.

حصلنا من جديد على جائزة "أفضل هاتف ذكي في العام" مع #HUAWEIP30 Pro في حفل جوائز الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت ”EISA”. نودّ أن نشكركم جميعاً على دعمكم المتواصل. ونعدكم بالاستمرار ببذل أفضل ما لدينا وتقديم الأجهزة المبتكرة وتوفير التقنيات المتطورة للجميع بمعايير عالمية! pic.twitter.com/TUdkX7sRL4 — Huawei Arabia (@HuaweiArabia) August 18, 2019

ويمتلك هاتف HUAWEI P30 Pro، مستوى عاليا في التصوير بالهواتف الذكية، حيث قدم مستشعر "هواوي" المبتكر "سوبر سبكتروم" SuperSpectrum، وعدسة التقريب SuperZoom الفائقة وكاميرا "هواوي" الجديدة التي أطلق عليه تسمية "زمن الطيران" (ToF) وتقنية تثبيت الصورة وتقنية الذكاء الصناعي.

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وأوصت "الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت" بهاتف "هواوي" ، ليكون الرفيق المثالي للمصورين المحترفين لقدراته المميزة في التصوير الفوتوغرافي.

ويتفرد نظام كاميرا لايكا الرباعية، الذي لم يسبق له مثيل، بكاميرا رئيسية بدقة 40 ميغابكسل وكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 20 ميغابكسل وكاميرا تقريب "تيليفوتو" بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا "زمن الطيران" وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

كما يتميز الجسم الزجاجي المنحني ثلاثي الأبعاد لجهاز HUAWEI P30 Pro وشاشة قطرة الندى OLED مقاس 6.47 إنش بمقاومة الغبار والماء. ودُعم جهاز "هواوي" بنظام Kirin 980، الذي يعد أول معالج هاتف نقال في العالم بحجم 7 نانومتر.

ويتميز ببطارية خارقة بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة، تكفي ليومين من الاستخدام المتواصل للهاتف الذكي.

وسيتم تقديم الجائزة رسميا إلى "هواوي" خلال "معرض إيفا برلين" في حفل توزيع جوائز أعضاء الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت" في 6 سبتمبر بمدينة برلين.

المصدر: وكالات