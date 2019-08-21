تطبيق RT  بكل اللغات على هواتف هواوي

أعلنت RT عن وجود تطبيقها للهواتف الذكية على جميع هواتف "هواوي" من خلال متجر التطبيقات "آب غاليري" App Gallery، الخاص بالشركة.

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وكانت شركة "هواوي" قد تعرضت لحظر من شركة "غوغل" الأمريكية، تمنع بموجبها الشركة مستخدمي "هواوي" من الوصول إلى متجر التطبيقات "غوغل بلاي" Google Play، لتحميل التطبيقات الجديدة، أو تحديث التطبيقات القديمة. فما كان من "هواوي" سوى إنشاء منصتها الخاصة لتحميل التطبيقات.

الآن أصبح بإمكان مستخدمي هواتف "هواوي" تحميل تطبيق RT للمواقع الإخبارية بجميع اللغات على متجر التطبيقات "آب غاليري" App Gallery، للتعرف على آخر الأنباء والمستجدات العالمية، وكانت "هواوي" قد أطلقت متجر التطبيقات الخاص بها في شهر أبريل الماضي في جميع أنحاء العالم.

المصدر: RT