"هواوي" تعود بقوة بهاتف متطور!

تستعد Honor التابعة لـ "هواوي" للكشف عن هاتف جديد سيكون واحدا من أفضل الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق حاليا.

وتبعا للإعلانات الترويجية التي انتشرت لهذا الهاتف فإنه سيحمل اسم Honor 9X، والمنتظر أن يكشف عنه رسميا في 23 يوليو الجاري، وسيأتي بقدرات تصوير فائقة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي ستكون بدقة (48+8+2) ميغابيكسل.

Официальный рендер Honor 9X Pro подтвердил выезжающую фронтальную камеру. pic.twitter.com/1W9Zqy6G0T — Пархоменко Денис (@parhomenko2010) 16 июля 2019 г.

كما سيزود بكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل، مخفية داخل الهيكل، تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها، مزودة بميزة التعرف على الوجوه، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع موضوع على الحافة اليمنى للهيكل.

youtube/Tech Monitors

وسيعمل هذا الجهاز بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهات EMUI 9.1، ومعالج Kirin 810، وقد يطرح بذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، ومعالج رسوميات ARM Mаli-G52 MP6 GPU.

ومن أبرز ما سيميزه أيضا هو مستقبلات إشارات الـ Wi-Fi المزود بها، والتي ستكون قادرة على استقبال إشارات شبكات الإنترنت اللاسلكية بشكل أفضل بكثير من تلك الموجودة في الهواتف الحالية.

المصدر: ixbt