RT العربية تظهر بحلة جديدة على الأجهزة المحمولة

اعتمدت قناة RT الناطقة باللغة العربية تصميما جديدا لموقعها الإلكتروني المخصص لمستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية المحمولة، لتوفر للمستخدمين ميزات جديدة وسلاسة في استعمال الموقع.

ومن أهم ما يحمله التصميم الجديد للمستخدم هو سرعة الاستجابة في التنقل بين الأخبار على الموقع، والتي تضاعفت بمقدار 3 مرات مقارنة بالسابق، ليصبح موقع (RT العربي) المخصص للهواتف والأجهزة الذكية المحمولة الأفضل من حيث سرعة التحميل مقارنة بمنافسيه من بين المواقع العربية.

والميزة المهمة الأخرى التي وفرها الموقع لمستخدميه مؤخرا هي حفظ الأخبار لقراءتها في وقت لاحق، فأثناء تصفح شريط الأخبار يمكن للمستخدم وضع علامة "حفظ" على خبر معين، ولقراءته لاحقا يمكنه التوجه إلى "القائمة"، ومن ثم النقر على خيار "الأخبار المحفوظة".

كما حمل التصميم الجديد لـ (RT العربية) ميزة مشاركة الأخبار بسرعة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، فأسفل كل خبر موجود على شريط الأخبار الخاص بالموقع ظهرت علامات لمشاركة الخبر عبر "فيسبوك" أو "تويتر" أو "واتس آب"، وزر خاص لنسخ رابط الخبر وإرساله عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة.

وظهر في التصميم الجديد للموقع قسم خاص يدعى "الأخبار الأكثر قراءة"، تعرض فيه أبرز الأخبار التي أثارت اهتمام متابعي الموقع وقرائه.

ويمكن لمتابعي موقع قناة RT الناطقة باللغة العربية على الإنترنت ترك تعليقاتهم فيما يخص التصميم الجديد للموقع أو ميزاته في حقل خاص يظهر أسفل كل خبر، ليتابع المختصون في RT تلك الملاحظات، ويعملون على تطوير الموقع ليصبح أكثر ملاءمة للمستخدمين.

المصدر: RT