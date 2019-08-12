خدمات "غوغل" تتعرض لخلل حول العالم!

أشار موقع Downdetector المتخصص بشؤون الإنترنت إلى ظهور مشكلات في عمل محرك" غوغل" للبحث عبر الشبكة العنكبوتية.

وتبعا للموقع فإن المشكلات في عمل محرك البحث الأشهر في العالم بدأت بالظهور مساء يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (منتصف ليل الاثنين 12 أغسطس في تمام الساعة 00:30 بتوقيت موسكو).

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وتشير البيانات المتوفرة إلى أن معظم الشكاوى الواردة من مستخدمي محرك البحث المذكور كانت من الولايات المتحدة وروسيا وهولندا ودول أمريكا اللاتينية، حيث واجه نحو 82% من المستخدمين في تلك البلدان مشكلات أثناء عمليات البحث عند استعمال Google Chrome.

ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية عن شركة "غوغل" حول تلك المشكلات، لكن خبراء التقنية يعتقدون أن الشركة ربما كانت تجري بعض التعديلات على عمل المتصفح، أو تصلح بعض الأخطاء البرمجية فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن مشكلات مشابهة كانت قد واجهت بعض خدمات "غوغل" في يونيو الفائت، أدت لتوقف عمل Google Cloud في عدد من بلدان العالم.

المصدر: نوفوستي