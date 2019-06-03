خدمات "غوغل" تستأنف عملها من جديد

أعلنت شركة "غوغل" أنها عالجت المشكلات التي واجهت بعض خدماتها الإلكترونية، لتعود هذه الخدمات إلى العمل من جديد.

وأشارت "غوغل" إلى أن خدمات التخزين السحابي Google Cloud، وخدمات G Suite استعادت عملها بالكامل، بعد أن واجهت بعض المشكلات في الولايات المتحدة وبعض مناطق أوروبا.

وأوضحت أنها ستجري تحقيقا شاملا في أسباب هذا الخلل، وستنشر نتائجه لاحقا، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل ذلك.

ومن جانبها أكدت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية أن المشكلات في عمل Google Cloud انتهت يوم الاثنين في تمام الساعة 2:56 صباحا بتوقيت موسكو، أما مشكلات G Suite فعولجت في الساعة 2:45 بتوقيت موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض خدمات "غوغل" الإلكترونية كانت قد تعرضت لانقطاع خدماتها بشكل مؤقت في الفترة الأخيرة، ومنها خدمات Gmail و YouTube.

المصدر: لايف. رو