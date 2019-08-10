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"سامسونغ" تطور عدسات لاصقة بكاميرات خفية

العالم الرقمي

youtube/Aban Tech
صورة أرشيفية
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ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن "سامسونغ" تعمل على تطوير عدسات لاصقة مزودة بكاميرات خفية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "سامسونغ" سجلت اختراعها الجديد في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، ويشير نص براءة الاختراع إلى أنها تهدف لتطوير عدسات لاصقة يضعها الإنسان على عينيه، ومزودة بكاميرات متناهية في الصغر قادرة على التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات.

كما من المفترض أن تحتوي هذه العدسات على مستشعرات تتأثر بحركة العين وتساعد المستخدم على استعمالها التحكم بوظائف الكاميرات عبر الرمش أو النظر إلى الأسفل أو الأعلى.

ويحتمل أن تزود "سامسونغ" هذه العدسات بالقدرة على استقبال الفيديوهات من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وعرض الفيديوهات أمام عين المستخدم مباشرة.

المصدر: وكالات

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