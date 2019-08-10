"سامسونغ" تطور عدسات لاصقة بكاميرات خفية

ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن "سامسونغ" تعمل على تطوير عدسات لاصقة مزودة بكاميرات خفية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "سامسونغ" سجلت اختراعها الجديد في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، ويشير نص براءة الاختراع إلى أنها تهدف لتطوير عدسات لاصقة يضعها الإنسان على عينيه، ومزودة بكاميرات متناهية في الصغر قادرة على التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات.

كما من المفترض أن تحتوي هذه العدسات على مستشعرات تتأثر بحركة العين وتساعد المستخدم على استعمالها التحكم بوظائف الكاميرات عبر الرمش أو النظر إلى الأسفل أو الأعلى.

Smart contact lenses that take photos and record video could soon be a reality, Samsung patent suggests

Lenses have motion sensors, meaning different eye movements trigger actions

Will feature a display unit and a hidden camera that can take videos and pictures pic.twitter.com/ZK5hjBNAwF — Nico Spalato (@NikeSpalato) 5 августа 2019 г.

ويحتمل أن تزود "سامسونغ" هذه العدسات بالقدرة على استقبال الفيديوهات من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وعرض الفيديوهات أمام عين المستخدم مباشرة.

المصدر: وكالات