توقعات بعودة ميزة "يفتقدها المستخدمون" إلى "آيفون"!

تنبأ أحد محللي شركة "آبل" بأن ميزة "التعرف على بصمة الإصبع" (TouchID) يمكن أن تعود إلى هواتف "آيفون" في عام 2021 باستخدام ماسح ضوئي جديد للبصمات على الشاشة.

وفي عام 2017، بدأت "آبل" باستبدال TouchID بـ Face ID (التعرف على الوجوه)، التي تتيح لمستخدمي "آيفون" فتح هواتفهم بمجرد النظر إلى الشاشة.

ومع ذلك، يفتقد العديد من عشاق "آيفون" لميزة التعرف على "بصمة الإصبع"، مدعين أن FaceID ليست مريحة.

والآن، أصدر محلل "آبل" الشهير، مينغ-شي كو، تقريرا رصده موقع 9to5Mac، يزعم أن الشركة ستصدر هاتف "آيفون" في عام 2021 يضم ميزتي: FaceID و TouchID.

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ويبدو أن شركة "آبل" ستُدرج ميزة "بصمة الإصبع" مباشرة في شاشة جهاز "آيفون"، وفقا لـ كو.

وقدمت "آبل" العديد من براءات الاختراع لتقنيات التعرف على بصمات الأصابع المدرجة ضمن الشاشة، بما في ذلك تلك التي تسمح لمستخدمي "آيفون" بإلغاء قفل الهاتف عن طريق لمس أي مكان على الشاشة.

ومع ذلك، فإن العديد من التحديات التكنولوجية التي تواجه تشغيل مكونات شاشة بصمت الإصبع، بما في ذلك استهلاك الطاقة وحجم منطقة الاستشعار، منعت "آبل" من تطبيق التقنية في نماذج "آيفون" الحديثة.

ويتوقع كو أن هذه المشكلات ستُعالج بالكامل بحلول عام 2021.

المصدر: ميرور