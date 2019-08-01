"آبل" تستعد لإطلاق بطاقاتها الائتمانية

تنوي "آبل" دخول عالم الدفع الإلكتروني عبر بطاقات ائتمانية إلكترونية جديدة تشبه بخصائصها بطاقات "ماستر كارد" و"فيزا".

وتبعا للتسريبات فإن Apple Card الجديدة لا تشبه البطاقات المصرفية التقليدية، ولن تتألف أرقامها من 16 رمزا، ولن يكون لها تاريخ انتهاء صلاحية.

كما ستتمتع بمواصفات تشفير عالية، لحماية بيانات المستخدمين، وميزة المكافآت المالية التي تعيد لمالكيها ما يعادل 2% من قيمة الأموال التي ينفقونها على المشتريات في المتاجر والمراكز التابعة لـ "آبل".

وتشير التسريبات إلى أن "آبل" تتعاون مع "ماستر كارد" وبنك Goldman Sachs لجعل هذه البطاقات آمنة من حيث بيانات الشراء الخاصة بالمستخدمين، والحفاظ على عدم وصولها البيانات إلى جهات أخرى قد تستغلها لأغراض التسويق والدعاية وغيرها.

youtube/ Apple

ومن المنتظر أن تعلن "آبل" عن هذه البطاقات في سبتمبر المقبل خلال عرض ترويجي ستكشف فيه عن عدد من هواتفها وأجهزتها الذكية الجديدة.

المصدر: وكالات