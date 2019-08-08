كيف تحمي ساعتك الذكية من الاختراق؟

تعتبر ساعات "آبل" الذكية من أكثر الأجهزة الإلكترونية المحمولة المستخدمة في وقتنا الحالي، لكن كيف نحمي بيانات هذه الساعات من الوصول إلى الآخرين.

ميزة قفل التنشيط:

زودت آبل" ساعاتها الذكية بميزة قفل التنشيط أو Activation Lock، والتي صممت لمنع أي شخص غير صاحب الساعة من استخدامها في حال الفقدان أو السرقة.

وعندما تكون هذه الميزة مفعلة في الساعة لن يتمكن أي شخص يعثر عليها من تشغيلها أو الاستفادة منها من دون إدخال اسم المستخدم الأصلي Apple ID وكلمة المرور الخاصة به، ولتفعيلها يجب اتباع بضع خطوات:

-التوجه إلى تطبيق Apple Watch على "آيفون".

- النقر على "ساعتي"، ومن ثم النقر على اسم الساعة.

- الضغط على خيار (i) ليظهر للمستخدم خيار العثور على تطبيق Apple Watch،وعندها تكون ميزة "قفل التنشيط" قد فعلت.

إقرأ المزيد

قفل الساعة برمز قوي:

يعتبر قفل بيانات الساعة باستخدام رمز مرور معقد من أفضل الطرق لحماية بياناتها، وعدم السماح لأي شخص غير صاحبها الأصلي من استعمالها، وللاستفادة من هذه الميزة يجب اتباع الخطوات التالية:

-الذهاب إلى تطبيق Apple Watch على "آيفون".

- اختيار رمز My Watch، ومن ثم الضغط على خيار "رمز المرور" أو Passcode، ومن ثم تعيين رمز لحماية بيانات الساعة مؤلف من 5 إلى 10 أرقام.

المصدر: وكالات