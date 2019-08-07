الكشف عن أحدث ساعات "سامسونغ" الذكية

نشرت بعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية فيديوهات تظهر الجيل الجديد من ساعات Galaxy Watch Active التي ستطلقها "سامسونغ" قريبا.

وتبعا للفيدوهات والتسريبات فإن Galaxy Watch Active 2 ستطرح بهياكل معدنية أنيقة ومتينة مصنوعة من الألومنيوم، مزودة بشاشات دائرية بقطر 40 و44 ملم، (1.2 و1.4 إنش)، بدقة عرض (360/360) بيكسل.

كما أصبحت حواف إطار هذه الساعات حساسة للمس، ما يمكن المستخدم من استعمالها كإطارات دوارة للتنقل بين التطبيقات الموجودة ضمن نظام التشغيل.

ويعمل الطراز البسيط من هذه الساعات بذاكرة وصول عشوائي 768 ميغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 4 غيغابايت، بينما سيعمل النموذج الأكثر تطورا، والذي يعمل مع شبكات LTE مع ذاكرة وصول عشوائي 1.5 غيغابايت، وذاكرة داخلية 4 غيغابايت.

youtube/Engadget

وتأتي Galaxy Watch Active 2 بالعديد من الميزات المتطورة، كميزة تخطيط وقياس نبضات القلب ECG كما في ساعات "آبل" الذكية، وقدرة على التعامل مع شبكات Bluetooth 5.0، وزودت بشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: فيستي