ما الأجهزة التي ستكشف عنها "سامسونغ" قريبا؟

تستعد شركة "سامسونغ" خلال مؤتمر ستعقده في السابع من أغسطس الجاري للكشف عن عدد من الأجهزة والهواتف الذكية المتطورة.

Galaxy Note 10:

من المتوقع أن يطرح الهاتف الجديد بنسختين، Note 10 و Note 10 plus، مزودتين بشاشات عالية الدقة بمقاس 6.3 و6.75 بوصة، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة ستكون من أفضل الكاميرات التي ركبت في هواتف "سامسونغ" على الإطلاق.

كما ستحمل هذه الهواتف العديد من المزايا الجديدة غير المطروحة في الهواتف الذكية الحالية، وسيكون بإمكان نسخة Note 10 plus التعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت 5G.

ساعة Galaxy Watch Active 2 الذكية:

من المتوقع أن يدعم الجيل الجديد من ساعات Galaxy Watch Active شبكات LTE، ويأتي بنسختين مزودتين بشاشات قطرها 40 و44 ملم، كما ستتحسن في هذا الساعات قدرات مراقبة الحالة الصحية للمستخدم ونبضات قلبه.

هاتف Galaxy Fold:

أجّلت "سامسونغ" إطلاق هذا الهاتف القابل للطي عدة مرات بعد أن اكتشفت وجود مشكلات في شاشاته، وينتظر أن تطرحه بشكل رسمي خلال مؤتمرها الذي سيعقد في 7 أغسطس الجاري بعد أن أزالت بعض العيوب في تصميمه.

Galaxy Home:

من المتوقع أن تحصل النسخة الجديدة من مساعدات Galaxy Home المنزلية الذكية على ميزات جديدة، وتدعم القدرة على التعامل مع مساعد Bixby الصوتي، وتحصل على تعديلات جديدة في خدمات Samsung SmartThings.

المصدر: وكالات