شاهد.. DJI تغيّر عالم الدرونات بتقنية مذهلة!

كشفت شركة DJI المشهورة بتطوير الدرونات المدنية الصغيرة عن نظام فريد ومتطور للتحكم بالطائرات المسيرة عن بعد.

ويضم نظام Digital FPV System كاميرات صغيرة، ووحدات تحكم لاسلكية، ونظارة للواقع الافتراضي تمكن المستخدم من رؤية حركة الدرون ومحيطه على مسافات تصل إلى 2.5 ميل.

youtube/DJI

وسيساعد هذا النظام أصحاب الدرونات على التقاط صور عالية الدقة، وتوثيق فيديوهات بمعدل التقاط 60 أو 120 لقطة في الثانية، وسيمكنهم من العثور على الدرون في حال تعرض لعطل معين ووقع بعيدا عنهم.

ومن المحتمل أن يستخدم هذا النظام قريبا في السباقات الرياضية التي تدخل فيها الدرونات، كما قد يعتمد في التطور مستقبلا ليصبح أحد الأنظمة المعتمدة للتحكم بالطائرات المسيرة العسكرية.

المصدر: فيستي