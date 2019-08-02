"نوكيا" تطلق هاتف 5G بقدرات تصوير فائقة

ذكرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أن شركة HMD Glоbal المالكة لحقوق بيع "نوكيا" تستعد لإطلاق هاتف متطور بقدرات تصوير فائقة، له القدرة على العمل مع شبكات 5G.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون جهازا معدلا عن هواتف Nokia 9.1 PurеView، وسيزود بكاميرا أساسية بخمس عدسات، قادرة على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتسجيل الفيديوهات بتقنية التصوير البطيء.

youtube/ Mrwhosetheboss

كما من المفترض أن يطرح بمعالج Qualcomm Snapdragon 855، وشاشة OLED بمقاس 5.9 بوصة، بدقة عرض "+QHD"، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، ومودم 5G من Qualcomm.

youtube/ Mrwhosetheboss

وسيعمل ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ونظام تشغيل Android 10، ويزود بمنفذين لبطاقات الاتصال، وذاكرة تخزين داخلية 256/512 غيغابايت، وشريحة NFC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: 4APK