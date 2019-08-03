Oppo تفرح عشاق الهواتف بتقنية مميزة!

أذهلت شركة Oppo الصينية عشاق الهواتف من جديد بتقنية ستغير عالم الأجهزة الذكية.

وكشفت الشركة عن هاتف جديد من المتوقع أن ينضم إلى أسرة هواتف Find X، مزود بنوع جديد من شاشات Waterfall التي تمتد على معظم مساحة الواجهة الأمامية جانبي الهيكل، وتجعل الهاتف خاليا من الأزرار الجانبية تماما.

وتبعا للخبراء فإن تزويد الهواتف بهذا النوع من الشاشات سيقلل من الحاجة إلى صيانتها بسبب الأعطال التي تتسبب بها الأزرار الميكانيكية عادة، كما سيوفر مساحة أكبر لمشاهدة الفيديوهات والصور عبر شاشة كبيرة دون الحاجة لجعل الهواتف أكبر حجما لتستوعب حجم الشاشة.

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وهذه التقنية هي ليست أول تقنية تذهل فيها Oppo عشاق الهواتف الذكية، فقد كانت هذه الشركة أول من طرح هاتفا ذكيا مزودا بكاميرا أمامية مثبتة على جسم متحرك، وأول من طرح تقنية الكاميرا المدمجة في شاشة الهاتف، والمخفية تماما، كما أنها كانت من أولى الشركات التي أطلقت هواتف ذكية تحوي على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: نوفوستي