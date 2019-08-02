"فيسبوك" تواصل تطوير أجهزة Portal الذكية

تواصل "فيسبوك" تطوير الجيل الجديد من أجهزة Portal الذكية التي تستخدم كشاشات ذكية لإجراء مكالمات الفيديو، استعدادا لإطلاقه خريف العام الجاري.

وتبعا للمعلومات فقد توصلت "فيسبوك" إلى اتفاقيات مع "نيتفلكس" و"ديزني" و"أمازون" وHulu وغيرها من الشركات الإعلامية الكبيرة لتزويد أجهزة Portal الجديدة بخدمات البث والسماح لها بالوصول لأحدث الأفلام.

وأشار نائب رئيس شؤون الواقع الافتراضي في "فيسبوك"، أندرو بوسورث، إلى أن الأجهزة الجديدة ستكون آمنة من ناحية الخصوصية، ولن تكون قادرة على تخزين الفيديوهات أو المكالمات الصوتية، وسينحصر استخدامها فقط في التواصل عبر مكالمات الفيديو بين مستخدمي "فيسبوك" أو "فيسبوك مسنجر".

youtube/Facebook

كما ستزود أجهزة Portal الجديدة بخدمات الفيديو والبث الفعلي على غرار أجهزة Apple TV و Fire TV، وستدعم خدمة العمل مع مساعد "أمازون" الذكي، وستأتي بشاشات بمقاس 10 و15 بوصة، ومكبرات صوت تتعامل مع المساعد الصوتي Siri، ليتحكم بها المستخدم عن بعد عبر الأوامر الصوتية.

المصدر: فيستي