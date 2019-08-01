"غوغل" تنقذ أجهزة "آبل" من خطر الاختراق!

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن خبراء تابعين لشركة "غوغل" ساهموا باكتشاف ثغرات أمنية كانت تهدد برمجيات أنظمة iOS المستخدمة لتشغيل أجهزة "آبل".

وتبعا للمواقع فإن خبراء من فريق البحث العلمي Project Zero التابع لـ "غوغل" تمكنوا مؤخرا من اكتشاف 6 نقاط ضعف في نظام iOS 12.4 الذي أطلقته شركة "آبل" منذ أسبوع تقريبا، وأطلقت معه عدة إصلاحات تخص أمن الهواتف.

وأوضح الخبراء أن نقاط الضعف في برمجيات هذه النسخة من نظام iOS كانت تستغل ثغرة أمنية في تطبيق iMessage، ومن الممكن أن يستغل الهاكرز هذه الثغرة لاختراق الهواتف وتفعيل برمجيات خبيثة دون علم المستخدم.

وتحمل هذه النقاط رموزا برمجية هي (CVE-2019-8641)، و(CVE-2019-8647)، و(CVE-2019-8660)، و(CVE-2019-8662)، و (CVE-2019-8624)، و(CVE-2019-8646).

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وأكدت مصادر مقربة من شركة "آبل" أن الشركة قامت بتصحيح 5 أخطاء من أصل 6 تم اكتشافها، وتعمل حاليا على إصلاح الخطأ السادس، وقد تطلق نسخة معدلة من iOS قريبا لحماية المستخدمين من خطر قراصنة الإنترنت الذين قد يستغلوا تلك الثغرات البرمجية لأهداف خاصة.

المصدر: فيستي