"غوغل" تحدّث Android Auto

بدأت "غوغل" بطرح النسخة المعدلة الجديدة من نظام Android Auto المخصص للعمل في السيارات.

وتبعا للخبراء في "غوغل" فإن النسخة الجديدة من Android Auto أصبحت أكثر عملية، وتوفر خيارات أكبر للمستخدم، وحصلت على أيقونات أكبر حجما بتصميم أكثر عصرية.

وتسمح النسخة الجديدة من هذا النظام للمستخدم بالتنقل ما بين التطبيقات بسرعة أكبر، وعرض تطبيق الملاحة وتحديد المواقع الذي يختاره، وفي حال كان هذا التطبيق على قائمة الانتظار في الهاتف سيتمكن Android Auto من الحصول على الاتجاهات تلقائيا، وتوجيه السائق دون مشاكل.

youtube/TheStraightPipes

كما سيعرض Android Auto الجديد التطبيقات الأكثر استعمالا من قبل المستخدم في الصف العلوي من قائمة التطبيقات، وستكون له القدرة على التعامل مع مساعد "غوغل" الصوتي لتمكين المستخدم من التحكم في التطبيقات عبر الأوامر الصوتية.

كما سيظهر هذا النظام الرسائل والإشعارات التي تأتي إلى هاتف المستخدم على الشاشة الموجودة في السيارة، ويساعد السائق على إجراء المكالمات الهاتفية عبر مكبرات الصوت الموجودة في مركبته.

وحصل هذا النظام أيضا على ميزة "الوضع الداكن" التي تقلل أوتوماتيكيا من شدة إضاءة شاشة السيارة في الليل أو أثناء التواجد في مكان مظلم.

المصدر: iphones.ru