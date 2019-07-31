انتشر تحذير صارخ لمستخدمي "واتس آب" من عملية احتيال جديدة تقدم بيانات إنترنت مجانية، وفقا للتقارير.

وحذر الخبراء من النقر على رابط مرفق في رسالة من "واتس آب"، تعرض تقديم 1000 غيغابايت من بيانات الإنترنت مجانا.

Don't click WhatsApp message offering you '1,000GB FREE internet' https://t.co/LDTG1GJvs7 — The Sun (@TheSun) July 30, 2019

ويقول الباحثون في شركة الأمن السيبراني ESET، إنها عملية احتيال جديدة تهدف إلى خداع المستخدمين.

.@ESETLA researchers received a message on #WhatsApp stating that the app was giving away 1000 GB of internet data to celebrate its anniversary. A #scam, to no surprise, but let's look at it in greater detail: https://t.co/XHNFHDjmkH@WeLiveSecurity#ESETresearch — ESET (@ESET) July 29, 2019

ويقترح المحتالون تقديم البيانات المجانية، "احتفالا بالذكرى السنوية لتطبيق "واتس آب"".

ESET

ولكن الرابط URL لا يتبع لموقع "واتس آب" الرسمي، حيث أعده القراصنة المحتالون كخدعة لسرقة المعلومات الشخصية.

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ويقول الخبر السار إن عملية الاحتيال تبدو غير ضارة نسبيا في الوقت الحالي، حيث تقدم استبيانا يطرح أسئلة حول مكان العثور على العرض والآراء حول تطبيق المراسلة الشهير.

ثم يدعو الرابط إلى مشاركة العرض مع 30 مستخدم إضافي، للحصول على "مكافأة" كبيرة.

ويقول خبراء في ESET إن المحتالين يقومون بتجميع نقرات الإعلانات الزائفة، لكسب المال من المعلنين. ولكنهم حذروا أيضا من أن موقع الاحتيال قد يتحول إلى عملية تصيد "في أي وقت"، يمكن أن تؤدي إلى تهكير حسابات الإنترنت، وحتى خسارة مبالغ كبيرة من المال. كما يمكن استخدام الرابط المخادع لتثبيت "برامج خبيثة" على الهاتف، ما يؤدي إلى نتائج خطيرة بالمثل.

وينصح بتجاهل الرسالة وعدم مشاركتها مع الأصدقاء.

المصدر: ذي صن