"غوغل" تكشف عن بعض أسرار هاتف "Pixel" المنتظر

نشرت "غوغل" مقطع فيديو ترويجيا لهاتف "Pixel" الجديد المنتظر أن تطلقه خريف العام الجاري.

ويظهر الفيديو أن "Pixel 4" سيأتي بميزة التعرف على الوجوه "Face ID"، التي تساعد على فك قفل الشاشة بأمان دون الاستعانة بماسح بصمات الأصابع.

كما ذكرت "غوغل" أن بيانات ميزة "Face ID" التي ستأتي في هذا الهاتف ستتم معالجتها بواسطة رقاقة "Titan M" من نوع خاص، لن تسمح بحفظ بيانات صور وجه المستخدم أو مشاركتها مع مخدمات "غوغل" أو أي جهة أخرى.

كما يشير الفيديو الترويجي إلى أن الهاتف الجديد سيأتي بمستشعرات خاصة تتعقب حركة يد المستخدم، وتساعد على التحكم في عرض الصور والفيديوهات عبر إيماءات اليد، تماما كما يحدث في هواتف "نوت" التي تنتجها "سامسونغ".

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 — Made by Google (@madebygoogle) 12 июня 2019 г.

وكانت "غوغل" قد لمّحت في تغريدة لها على "تويتر" إلى أن الجيل الجديد من هواتف "Pixel" سيأتي بكاميرا أساسية ثلاثية العدسات.

المصدر: فيستي