اكتشاف برمجيات خطيرة تتجسس على الهواتف!

أعلن خبراء من شركة Lookout المتخصصة بأمن المعلومات عن اكتشاف برمجيات خطيرة تشكل تهديدا على الهواتف العاملة بأنظمة "أندرويد".

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن برمجيات Monokle والتي تعتمد على فيروسات "حصان طروادة" بدأت بالانتشار منذ عام 2016.

ووفقا لهم فإن هذه البرمجيات يمكنها اختراق هواتف "أندرويد" والوصول إلى الكثير من بياناتها، كما تساعد المخترقين على التحكم ببرمجيات الهواتف عن بعد.

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ويمكن لقراصنة الإنترنت استغلال هذه البرمجيات للقيام بالعديد من الأعمال التي تستهدف الهواتف، كإرسال الرسائل النصية من هاتف الضحية، والوصول إلى الرسائل وجهات الاتصال المحذوفة من الهاتف، والحصول على المعلومات التي تتعلق بالهاتف كشبكات الإنترنت التي يتصل بها.

كما يمكن للمخترقين عبر Monokle أيضا أن يسجلوا المكالمات في هاتف الضحية، ومعرفة قائمة التطبيقات الموجودة في جهازه، أو إعادة تشغيل هاتفه، او استرجاع النصوص الموجودة في الملاحظات التي كان حذفها مسبقا من الهاتف.

والأخطر من كل ذلك هو أن هذه البرمجيات يمكنها تنفيذ المهام بسرية تامة، حتى في حال كانت شاشة الهاتف مطفأة، أي لن يلاحظ مستخدم الهاتف بأنها استهدفت جهازه أصلا.

المصدر: وكالات