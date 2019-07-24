 
مباشر
عاجل
محمد عبد السلام لـRT: صالح قتل بطريقة عفوية أثناء هروبه من صنعاء

"آبل" تشعل ثورة في عالم الأجهزة الذكية!

العالم الرقمي

youtube/Science and Knowledge
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5ui

ذكرت مصادر مطلعة في عالم التقنية أن شركة "آبل" تنوي إدخال تقنيات جديدة كليا لهواتف "آيفون" والعديد من أجهزتها الذكية.

وتبعا للمصادر فإن "آبل" تنوي العام القادم التخلي عن شاشات OLED التقليدية التي تشتريها من "إل جي" وتستخدمها في ساعات Apple Watch، وشاشات microLED التي توفر دقة أعلى في عرض الصورة، واستجابة أفضل للمس.

أما بالنسبة لهواتف "آيفون" فمن المفترض أن تأتي العام القادم بشاشات مزودة بتقنية ProMotion المتوفرة في أجهزة iPad Pro، والتي ستعطيها قدرة على تحديث عرض الصورة بمعدل (60/120) هيرتز، وتساهم في توفير الطاقة وإطالة عمر بطارية الهاتف.

ومن المفترض أن تستعين "آبل" بشركتي "سامسونغ" و"إل جي" لتركيب شاشات لأجهزتها الذكية تعمل بالتقنيات المذكورة سابقا، كما من المنتظر أن تغير كليا هندسة تركيب الكاميرات في هواتف "آيفون"، وتزود تلك الأجهزة بكاميرات ثلاثية العدسة، قادرة على التعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جونسون يلتقي الملكة إليزابيث لتكليفه بتشكيل الحكومة