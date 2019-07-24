"آبل" تشعل ثورة في عالم الأجهزة الذكية!

ذكرت مصادر مطلعة في عالم التقنية أن شركة "آبل" تنوي إدخال تقنيات جديدة كليا لهواتف "آيفون" والعديد من أجهزتها الذكية.

وتبعا للمصادر فإن "آبل" تنوي العام القادم التخلي عن شاشات OLED التقليدية التي تشتريها من "إل جي" وتستخدمها في ساعات Apple Watch، وشاشات microLED التي توفر دقة أعلى في عرض الصورة، واستجابة أفضل للمس.

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umu — Ice universe (@UniverseIce) 21 июля 2019 г.

أما بالنسبة لهواتف "آيفون" فمن المفترض أن تأتي العام القادم بشاشات مزودة بتقنية ProMotion المتوفرة في أجهزة iPad Pro، والتي ستعطيها قدرة على تحديث عرض الصورة بمعدل (60/120) هيرتز، وتساهم في توفير الطاقة وإطالة عمر بطارية الهاتف.

ومن المفترض أن تستعين "آبل" بشركتي "سامسونغ" و"إل جي" لتركيب شاشات لأجهزتها الذكية تعمل بالتقنيات المذكورة سابقا، كما من المنتظر أن تغير كليا هندسة تركيب الكاميرات في هواتف "آيفون"، وتزود تلك الأجهزة بكاميرات ثلاثية العدسة، قادرة على التعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

المصدر: فيستي