"VK" الروسية تطلق خدمة للتعارف بالفيديو عبر الإنترنت

يستعد القائمون على شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي لإطلاق خدمة جديدة وفريدة من نوعها للتعارف عبر الإنترنت.

وأبرز ما سيميز خدمة Lovina الجديدة هو أنها ستوفر للمستخدمين ميزة التواصل عبر الفيديو أو الصوت، ولن تجبرهم على استعمال الدردشة النصية أو تبادل الصور فقط كما في تطبيقات التعارف التقليدية عبر الإنترنت.

وحول هذه الخدمة قال المبرمج ومدير مشروع تطويرها، فلاديمير ماخوف: "نحن نؤمن بالانجذاب من النظرة الأولى، لكن الدردشة النصية أو تبادل الصور لا تتيح للأشخاص التعرف على بعضهم جيدا كما يحدث عند الاتصال بالفيديو، الذي يوفر مساحة أكبر للتعبير عن المشاعر والأفكار بطريقة أوضح".

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وأشار إلى أن تطبيق Lovina عمليا وسهل الاستخدام، فعندما يعجب أحد المستخدمين بصورة مستخدم آخر كان قد حملها في سيرته الشخصية على التطبيق يمكنه مراسلته كتابيا، وستكون المراسلات سرية ومشفرة، وفي حال لم يخطو الطرفان خطوة إضافية للتعارف وباشرا في التواصل عبر الفيديو سيتم حذف جميع مراسلاتهما أوتوماتيكيا خلال 48 ساعة.

وسيكون هذا التطبيق متاحا قريبا لهواتف "أندرويد" وiOS عبر متجري App Store و Google Play، كما سيكون بالإمكان تحميله من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة "VK".

المصدر: لايف. رو