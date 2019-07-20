أوروبا تغرّم Qualcomm بمبلغ كبير

قررت المفوضية الأوروبية فرض غرامة قدرها 272 مليون دولار على شركة Qualcomm بعد ما ارتأت أن الأخيرة انتهكت قوانين الاحتكار في الأسواق.

واتهمت المفوضية، وهي الجهة المنظمة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي Qualcomm باللجوء إلى أساليب غير نزيهة في المنافسة، واعتماد تسعيرات ضارة بالشركات الأخرى ما بين عامي 2009 و2011 لإزاحة شركة Icera من السوق.

وقال مسؤولون في المفوضية "إن سلوك Qualcomm الاستراتيجي في المنافسة والابتكار في السوق كان غير منطقي، وقلل من الخيارات المتاحة أمام المستهلكين والشركات التي تعتمد على الشرائح والمعالجات الإلكترونية في أجهزتها".

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وأوضحوا أن هذه الغرامة التي فرضت على Qualcomm تشكل نسبة 1.27 % فقط من العائدات التي جنتها عام 2018.

وكانت المفوضية قد فرضت العام الفائت أيضا غرامة مالية أكبر بكثير على هذه الشركة، وصلت قيمتها إلى 1.1 مليار دولار، بعد أن اتهمتها بدفع أموال لشركة "أبل" لتستغني الأخيرة عن معالجات الشركات الأخرى في هواتفها وأجهزتها الذكية.

المصدر: وكالات