تعرف على Mi A3 المنافس وقدرات تصويره الفائقة!

تتحضر شركة Xiaomi لطرح هاتف Mi A3 المتطور، المزود بكاميرا بدقة 48 ميغابيكسل، بسعر يبدأ من 250 يورو.

وسيطرح هذا الهاتف بشاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +FHD، ويزود بمعالج ثماني النوى Snapdragon 665، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

youtube/ Andro-news.com

كما سيعمل ببطارية بسعة 4030 ميلي أمبير، مزودة بشاحن سريع (80 واطا)، قادر على شحن 50% من سعتها في غضون ربع ساعة فقط، وزود بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، واحدة من أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق، قادرة على التقاط 120 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

youtube/ Andro-news.com

وسيكون سعر النسخة المزودة بذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت منه 250 يورو، أما النسخة المزودة بذاكرة 128 غيغابايت فسيصل سعرها إلى 280 يورو.

المصدر: فيستي