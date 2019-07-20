"آسوس" تطلق أقوى هاتف لعشاق الألعاب الإلكترونية

تستعد شركة "آسوس" لإطلاق ROG Phone 2 المنتظر أن يصبح أكثر هاتف ذكي متطور مخصص لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وسيضمن التفوق والسرعة الكبيرة لهذا الهاتف في معالجة البيانات معالج Snapdragon 855 Plus ثماني النوى، بتردد 2.96 غيغاهيرتز، الذي أعلنت Qualcomm عن تطويره مؤخرا، وأكدت أنه سيكون أقوى معالج يطرح للهواتف الذكية هذا العام.

كما سيضمن هذا المعالج للهاتف القدرة على التعامل مع الألعاب المزودة بتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

youtube/Andro-news.com

وتبعا للشائعات سيزود ROG Phone 2 بمعالج رسوميات بتردد 672 ميغاهرتز، وذاكرة داخلية 128/255/512 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية، وذاكرة وصول عشوائي LРDDR4 8/12 غيغابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، مزودة بخاصية الشحن السريع.

youtube/Andro-news.com

وسيزود بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 48+16 ميغابيكسل، قادرة على التعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، بميزة التعرف على الوجوه.

ومن المفترض أن تكشف عنه "آسوس" في الـ 23 من يوليو الجاري، لتطرحه في الأسواق قريبا بسعر يبدأ من 500 دولار.

المصدر: 4apk