أفضل برامج حماية الحواسب من الفيروسات

نشرت هيئة مراقبة الجودة الروسية نتائج دراسة أجرتها بالتعاون مع الجمعية الدولية لحماية حقوق المستهلك لتحديد أفضل برمجيات حماية حواسب Mac و"ويندوز" من الفيروسات الإلكترونية.

وخلال الدراسة قامت المنظمتان باختبار 35 برنامجا عالميا لمكافحة الفيروسات مخصصة للحواسب، ودرست قدرات تلك البرامج في التعامل مع الفيروسات الإلكترونية الحديثة، كما عاينت خصائص سهولة الاستخدام ومقدار استهلاكها لطاقة الجهاز أثناء العمل ومقدار الضغط الذي تشكله على معالجات الحواسب وذاكرة الوصول العشوائي فيها.

وأظهرت نتائج الدراسة أن أفضل البرامج المخصصة لحماية حواسب "ويندوز" حاليا هي: Bitdefender Internet Security، الذي يتميز بقدر عال من الحماية والعديد من الميزات حتى بنسخته المجانية، وكذلك برنامج ESET Internet Security، الذي صنف كواحد من أكثر برامج الحماية سهولة في الاستخدام.

كما ضمت هذه القائمة برامج كـ Norton Security Deluxe، و Avast Free Antivirus الذي يتمتع بقدرة ممتازة على التعامل مع مختلف أنواع الفيروسات الإلكترونية حتى بنسخته المجانية.

أما أفضل برنامج حماية بشكل عام بالنسبة لحواسب Mac، فقد جاء برنامج ESET Cyber Security Pro، وتلاه برنامج Kaspersky Internet Security المعروف بحمايته العالية للأجهزة وسهولة استخدامه، لكن عمله يشكل عبئا على بعض الحواسب.

وفي قائمة أفضل 5 برامج حماية لهذه الحواسب جاء أيضا: Bitdefender Antivirus for Mac، وData Antivirus for Mac، وNorton Security Deluxe.

المصدر: لايف. رو