أبرز ميزة في ساعة "أبل" تسهم في التنصت على "آيفون"!

أعلنت شركة "أبل" عن توقيف خدمة Walkie Talkie في ساعاتها الذكية بعد اكتشاف ثغرة برمجية مرتبطة بها تساعد في التنصت على هواتف "آيفون".

وفي بيان حول الموضوع قالت الشركة "لقد علمنا بوجود ثغرة برمجية مرتبطة بميزة Walkie Talkie في ساعاتنا الذكية، لذا قمنا بتعطيل هذه الميزة في الساعات.. نعتذر لعملائنا عن الإزعاج، ونتعهد بإعادة هذه الميزة إلى الخدمة في أسرع وقت".

وأشارت "أبل" إلى "أنها لا تمتلك حتى الآن دلائل دامغة باستغلال تلك الثغرة ضد أي عميل أو مستخدم لساعاتها الذكية، ولكن عندما علمت بوجودها سارعت باتخاذ الإجراءات المذكورة حرصا على أمان وخصوصية المستخدمين".

وأوضحت "أن القرارات التي اتخذتها صائبة من وجهة نظرها، كون مثل هذه الأشياء قد تسمح بالتنصت على هواتف العملاء دون معرفتهم".

إقرأ المزيد

وتسمح ميزة Walkie Talkie التي طرحتها "أبل" في ساعاتها منذ مدة لمستخدمي تلك الساعات باستعمالها كأدوات للتواصل عبر المحادثات الصوتية كما في أجهزة الاتصال اللاسلكي التقليدية، فهي تشبه آلية عمل خدمة "PTT" في الهواتف القديمة.

المصدر: فيستي