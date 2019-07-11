الكشف عن أسعار ومواصفات هواتف "آيفون" القادمة

سرّب موقع Wccf Tech المتخصص بشؤون التقنية بعض المعلومات المتعلقة بأسعار ومواصفات هواتف "آيفون" المنتظر طرحها صيف العام الجاري.

وأشار الموقع إلى أن أسعار هواتف "آيفون" المنتظرة من المفترض أن تبدأ من 989 دولارا، وهذا السعر على الأغلب سيكون ثمن هاتف iPhone 11R.

أما هاتف iPhone 11 فمن المفترض أن يصل سعره إلى 1294 دولارا، والهاتف الأكبر من هذه الأجهزة iPhone 11 MAX فيفترض أن يبدا سعره من 1425 دولارا، و ستتغير هذه الأسعار وفقا لذاكرة التخزين الداخلية الموجودة في الهواتف.

Just another leak seemingly confirming my January #iPhoneXI prototype leak accuracy... 😏 pic.twitter.com/qVWF59GgKr — Steve H.McFly (@OnLeaks) 28 марта 2019 г.

وكانت تسريبات سابقة قد أكدت أن "أبل" ستطرح هذا العام عددا من هواتف "آيفون" منها XS وXS Max، حيث ستاتي تلك الأجهزة بشاشات OLED، بمقاس 5.8 و6.1 بوصة، وكاميرا أساسية بثلاث عدسات، موضوعة مع مصباح الإضاءة في إطار مربع الشكل، على الواجهة الخلفية، بالإضافة إلى معالجات "A13" الأحدث من "أبل"، وتقنيات تساعدها على التعامل مع الواقع الافتراضي والمعزز.

كما يمكن أن تطرح هاتف XR2، بكاميرا خلفية مزدوجة، فيها خاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، ولديه القدرة على التعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز أيضا.

المصدر: لايف. رو