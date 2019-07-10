Vaio تكشف عن حاسب فريد من نوعه

كشفت Vaio التابعة لشركة "سوني" مؤخرا عن حاسب أنيق ومتطور، تأمل من خلاله استعادة مواقعها في سوق الحواسب المحمولة.

وجاء هذا الجهاز بهيكل أنيق، يبلغ وزنه 888 غ فقط، مزودا بشاشة رقيقة الحواف بمقاس 12.5 بوصة، يجعلان منه قطعة إلكترونية مميزة سهلة الحمل مثلها مثل الحواسب اللوحية.

youtube/magfile

ومن أبرز ما يميز هذا الحاسب هو احتواؤه على عدد كبير من المنافذ التي تمكنه من الاتصال مع مختلف الأجهزة الإلكترونية كالشات والتلفزيونات والحواسب ولوحات المفاتيح وغيرها.

ويحتوي على 3 منافذ USB-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية SD، وفتحة لسماعات الرأس، بالإضافة إلى منفذ Ethernet.

youtube/TechOffside

ويمكن له معالجة البيانات بسرعة كبيرة بفضل معالجات الجيل الثامن Core i5 و Core i7 من "إنتل، وذاكرة الوصول العشوائي التي تصل إلى 16 غيغابايت، وقرص التخزين الداخلي SSD الذي تصل سعته إلى 1 تيرابايت.

youtube/magfile

كما زود هذا الجهاز أيضا بماسح لبصمات الأصابع، ولوحة مفاتيح بأزرار كبيرة ومريحة للمستخدم فيها إضاءة داخلية، وبطارية تكفيه ليعمل 14 ساعة في الشحنة الواحدة.

المصدر:4APK