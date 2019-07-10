أهم التسريبات عن هاتف "سوني" المنتظر

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية صورا ومعلومات عن هاتف Xperia 20 المنتظر أن تطلقه شركة "سوني" في الأسواق قريبا.

وتبعا للتسريبات سيأتي هذا الهاتف بهيكل رائع ومميز، يعكس روح الأناقة التي تميزت بها هواتف "سوني " دوما، سيثبت عليه شاشة LCD بمقاس 6 بوصات، وأبعاد "21:9"، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +FullHD.

youtube/CopyPasta

كما سيزود هذا الهاتف بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (12+12) ميغابيكسل، تعمل مع تقنية التثبيت الأوتوماتيكي لأي لقطة، وقادرة على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل، تتعامل مع برمجيات التعرف على الوجوه.

youtube/CopyPasta

وسيعمل هذا الهاتف بسرعة وكفاءة بفضل معالج Snаpdragon 710 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، مزودة بشاحن سريع يملأ 40% من سعتها في غضون ربع ساعة فقط.

ومن المفترض أن يظهر هذا الهاتف في الأسواق أواخر الصيف الجاري، بسعر 500 دولار أو أكثر بقليل.

المصدر: 4apk