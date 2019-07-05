Vivo الصينية تكتسح سوق الهواتف بجهاز مميز
قررت Vivo الصينية المنافسة في سوق الهواتف الذكية بهاتف جديد ذي مواصفات متطورة، لا يتجاوز سعره الـ 380 دولارا.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهاتف Z1 Pro الجديد:
-هيكل مقاوم للماء والغبار.
- شاشة بمقاس 6.53 بوصة، وأبعاد "9:19.5"، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل.
- ماسح لبصمات الأصابع.
- معالج Snapdragon 712 ثماني النوى.
- معالج رسوميات Adrоno 616.
- ذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية micrоSD.
- منفذ 3.5 ملم للسماعات.
- NFC.
- بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل مع ميزة الشحن السريع.
- نظام تشغيل Andrоid 9.0.
- كاميرا أساسية بدقة (16+8+2) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
المصدر: 4APK