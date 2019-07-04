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"مايكروسوفت" تعدّل أنظمة "ويندوز"

العالم الرقمي

youtube/Learn Windows 10 and Computers
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن نيتها طرح تحديث جديد لأنظمة "ويندوز" المخصصة لتشغيل الحواسب.

وأوضحت الشركة أن التحديث الجديد Windows 10 19H2 سيكون ثاني تحديث تطرحه لأنظمة تشغيل الحواسب هذا العام، وسيحصل عليه بعض المستخدمين فقط، ممن يملكون تحديث Windows 10 الذي أطلق في مايو الفائت.

ومن المفترض أن يكون هذا التحديث صغير الحجم للتخزين مقارنة بالتحديثات السابقة التي طرحتها "مايكروسوفت" سابقا، والأبرز هو أن عملية تحميله ستكون أسرع بشكل ملحوظ أيضا.

وسيعمل هذا التحديث على تحسين جودة أداء أنظمة "ويندوز" وعملها مع الشبكات المستخدمة في الشركات والمؤسسات الكبيرة، كما سيسهل من عملية تحميل التحديثات الشهرية التي تطلقها "مايكروسوفت".

ولم تفصح "مايكروسوفت" عن الميزات الدقيقة التي سيقدمها هذا التحديث للمستخدمين بعد، إلا أنها أكدت أنها تختبره مع المشتركين في برنامج "ويندوز إنسايدر"، والذين سيدلون بملاحظاتهم وطرح آرائهم لتعديل وتطوير تلك الميزات.

المصدر: وكالات

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