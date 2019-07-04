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خلل طارئ لدى "عائلة فيسبوك" يكشف عن "معلومة خفية" للمستخدمين!

العالم الرقمي

خلل طارئ لدى
Gettyimages.ru d3sign
صورة تعبيرية
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قدّم الخلل الذي أصاب مجموعة تطبيقات عملاق المواقع الاجتماعية "فيسبوك"، لمحة (غير متوقعة) حول كيفية قيام نظام الذكاء الاصطناعي بفرز المحتوى الخاص بالمستخدمين.

وتعرضت تطبيقات: "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب"، إلى عطل مؤقت أثر بشكل أساسي على الصور، بما في ذلك عمليات التحميل وتصوير القصص وكتابة المنشورات.

وواجه المستخدمون مشكلة حقيقية في تحميل الصور ومشاهدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت لهم علامات التذكير أو الـ"تاغ" المرتبطة بالصور، ما قدّم لمحة عن كيفية رؤية "فيسبوك" لحياة المستخدمين، بما في ذلك هواياتهم واللقطات ذات المناظر الخلابة.

وعرض كل من "إنستغرام" و"فيسبوك" ما يعرف باسم "تاغات" الصور طوال اليوم تقريبا، منذ حدوث العطل المؤقت.

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عطل يصيب
عطل يصيب "واتس آب" و"إنستغرام" و"فيسبوك"

وفي حين أن العديد من هذه العلامات تبدو واضحة، أعرب بعض المستخدمين عن دهشتهم عندما علموا أن عملاق المواقع الاجتماعية يُصنّف المحتوى بمثل هذا التفصيل.

وتأتي هذه التصنيفات المتبعة لتعريف الصور كجزء من الضغوط السابقة على "فيسبوك"، التي قدمت أداة الذكاء الاصطناعي لوصف الصور في عام 2016.

يذكر أن "فيسبوك" عالج الخلل الحاصل يوم أمس بعد نحو 3 ساعات من انقطاع الخدمة، ولكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول العطل الذي أصاب التطبيقات.

المصدر: ديلي ميل

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