خلل طارئ لدى "عائلة فيسبوك" يكشف عن "معلومة خفية" للمستخدمين!

قدّم الخلل الذي أصاب مجموعة تطبيقات عملاق المواقع الاجتماعية "فيسبوك"، لمحة (غير متوقعة) حول كيفية قيام نظام الذكاء الاصطناعي بفرز المحتوى الخاص بالمستخدمين.

وتعرضت تطبيقات: "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب"، إلى عطل مؤقت أثر بشكل أساسي على الصور، بما في ذلك عمليات التحميل وتصوير القصص وكتابة المنشورات.

Oh yeah! I forgot Facebook uses machine learning to tag our photos with what it sees in the picture.



To be fair, "one person, beard" is pretty much a spot-on description of me. pic.twitter.com/fCpydUxtpz — Zack Whittaker (@zackwhittaker) July 3, 2019

وواجه المستخدمون مشكلة حقيقية في تحميل الصور ومشاهدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت لهم علامات التذكير أو الـ"تاغ" المرتبطة بالصور، ما قدّم لمحة عن كيفية رؤية "فيسبوك" لحياة المستخدمين، بما في ذلك هواياتهم واللقطات ذات المناظر الخلابة.

One nice thing about Facebook being utterly borked right now is it gives you a chance to see what its (very nice!) accessibility feature auto-alting images does.https://t.co/a3w9PcOosRpic.twitter.com/dnTXOih8Hp — Dieter Bohn (@backlon) July 3, 2019

وعرض كل من "إنستغرام" و"فيسبوك" ما يعرف باسم "تاغات" الصور طوال اليوم تقريبا، منذ حدوث العطل المؤقت.

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وفي حين أن العديد من هذه العلامات تبدو واضحة، أعرب بعض المستخدمين عن دهشتهم عندما علموا أن عملاق المواقع الاجتماعية يُصنّف المحتوى بمثل هذا التفصيل.

وتأتي هذه التصنيفات المتبعة لتعريف الصور كجزء من الضغوط السابقة على "فيسبوك"، التي قدمت أداة الذكاء الاصطناعي لوصف الصور في عام 2016.

يذكر أن "فيسبوك" عالج الخلل الحاصل يوم أمس بعد نحو 3 ساعات من انقطاع الخدمة، ولكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول العطل الذي أصاب التطبيقات.

المصدر: ديلي ميل