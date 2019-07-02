تعرف على أحدث هواتف Xiaomi الصينية

أطلقت شركة Xiaomi مؤخرا هاتف Mi 9 SE بمواصفات مميزة وسعر لا يتجاوز الـ 350 دولارا.

وجاء هذا الهاتف بهيكل مميز بوزن 155 غ مصنوع من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، ومحمي ضد الماء والغبار، مطور بطريقة فريدة ساعدت باستغلال مساحته بأفضل صورة لتضمينه أفضل وأحدث التقنيات، كالشاشة الكبيرة، وماسح بصمات الاصابع المدمج فيها.

youtube

كما أتى بقدرة جيدة على معالجة البيانات بسرعة، بفضل معالج Snapdragon 712، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، وبطارية بسعة 3500 ميلي أمبير.

وتميز الهاتف أيضا بكاميرا ثلاثية العدسة بدقة 48 ميغابيكسل، قادرة على التقاط أفضل الصور حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، وكاميرا أمامية تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه لضمان حماية ممتازة لبياناته.

ويعمل هذا الجهاز بأحدث نظام "أندرويد"، مزود بواجهات تشغيل خاصة من Xiaomi، وتحوي برمجياته المساعد الصوتي الخاص بـ"غوغل".

المصدر: gsmarena