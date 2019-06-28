 
مباشر

"يوتيوب" يفرح مستخدميه بميزات مريحة

العالم الرقمي

pexels.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1xe

أعلن القائمون على موقع "يوتيوب" الشهير لمشاهدة الفيديوهات أنهم سيدخلون تعديلات جديدة على الموقع ما يجعل استخدامه أكثر سهولة وفائدة.

ومن المفترض أن يلاحظ المستخدمون خلال أيام ظهور عدد من الميزات في عمل الموقع، أولها ستجعل "يوتيوب" يختار بدقة أكثر الفيديوهات المقترحة على المستخدم، إذ سيعتمد على قائمة الفيديوهات التي شاهدها سابقا ليظهر له موضوعات قريبة منها.

كما سيكون بإمكان المستخدم أيضا التحكم بالفيديوهات المقترحة من قبل يوتيوب وإزالة بعضها بكبسة زر Don.t Recommend Channel.

إقرأ المزيد
"أبل" تطلق نسخة تجريبية من iOS 13

وستظهر ميزة أخرى تمكن مستخدمي "يوتيوب" من اختيار الفيديوهات التي قد يرغبون بمشاهدتها بالاعتماد على عدة نقاط، إما الأكثرها شعبية ورواجا على الموقع، أو تبعا للكلمات الدليلة والموحية.

كما بدأت "يوتيوب" منذ مدة باختبار ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بإخفاء التعليقات الموضوعة أسفل الفيديوهات أو إظهارها باستخدام زر جديد يدعى comments أي "التعليقات"، ومكانه بين أزرار الإعجاب وزر النشر share.

المصدر: naked-science

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

احتجاجا على "الورشة".. عراقيون يقتحمون سفارة البحرين ببغداد