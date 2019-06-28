"كاسبيرسكي" تعزز حماية "أندرويد"

أعلنت شركة "كاسبيرسكي لاب" أنها أضافت تقنية جديدة إلى تطبيقها "KIS" المخصص لحماية أجهزة "أندرويد" من الفيروسات.

أوضح الخبراء في الشركة أن تطبيق Kaspersky Internet Security for Android بات يحوي تقنية جديدة تدعى Cloud ML for Android، زودت بخوارزميات رقمية خاصة تساعدها على التعلم الآلي لاكتشاف البرمجيات والفيروسات الإلكترونية الخطيرة الموجودة حاليا والتي قد تظهر لاحقا.

وستساعد هذه التقنية تطبيق "KIS" أيضا في التحقق من كل تطبيق أو برنامج يحمله المستخدم على هاتفه الذكي، والتحقق من الخدمات السحابية المرتبطة بها تلك التطبيقات، كما ستحلل كل رسالة أو رابط إلكتروني من قبل الهاكرز لاختراق الهاتف.

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وأشار الخبراء في "كاسبيرسكي" إلى أن مثل هذه التقنيات الأمنية باتت ضرورية كون قراصنة الإنترنت يطورون قدراتهم وبرمجياتهم الخبيثة كل يوم، وعن طريقها سيكون بإمكان برامج الحماية تطوير نفسها للتعرف على الفيروسات الجديدة.

وكانت "كاسبيرسكي" قد حذّرت منذ مدة من أن متجر "أندرويد" الإلكتروني يحتوي على آلاف التطبيقات المشبوهة، التي تستغلها أطراف معينة في الوصول إلى بيانات هواتف المستخدمين ومعلومات بطاقاتهم المصرفية المرتبطة بالهواتف.

المصدر: safe.cnews