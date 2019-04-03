احذر مشاهدة هذه المسلسلات على الإنترنت!

حذّر الخبراء في شركة "كاسبيرسكي لاب" من انتشار برمجيات خبيثة لاختراق الحواسب عبر المسلسلات المنتشرة على شبكة الإنترنت، كمسلسل "صراع العروش" الشهير.

وأوضح الخبراء في الشركة أنهم وخلال الدراسات التي أجروها العام الفائت، لاكتشاف أهم المسلسلات والأفلام التي تساهم بانتشار الفيروسات عبر الإنترنت، قاموا بتفحص حلقات 31 مسلسلا من تلك التي حققت أعلى نسب مشاهدات على الشبكة العنكبوتية.

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واكتشفوا أن أكثر مسلسل استغله الهاكرز لنشر برمجياتهم الخبيثة، كان مسلس "صراع العروش" الشهير. وعثر في الفيديوهات التي انتشرت له على أكثر من 30 نوعا من الفيروسات، أغلبها من عائلة فيروسات "Trojan".

ومن المسلسلات التي كثرت في فيديوهاتها الفيروسات أيضا، مسلسل "Vikings"، و"Force Majeure" و"The Big Bang Theory" و"Good Doctor".

ولتجنب خطر هذه الفيروسات، قدم الخبراء في "كاسبيرسكي" نصائحهم للمستخدمين بعدم استعمال المواقع غير المعروفة، وعدم تحميل ملفات الفيديو التي تنشر عادة بصيغتي "EXE" و"MSI" الإلكترونية.

المصدر: فيستي